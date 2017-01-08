مستشفى يطا: استقبل أكثر من 100 ألف مواطن، وأول مستشفى يجري عملية زراعة مفصل في جنوب الضفة

رام الله/ PNN- استقبل مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم ( يطا الحكومي ) خلال عام 2016 أكثر من 100 ألفِ مواطن في مختلف أقسامه، فقد تعامل قسم الطوارئ مع ما يزيد عن 70 ألفَ حالة، وأجرى قسم العمليات فيه نحو 3075 عملية جراحية كبيرة وصغيرة، كما تمت نحو 3288 حالة ولادة في المستشفى خلال العام الماضي.

وأجرى قسم الكلى في المستشفى 5953 جلسة غسيل ل 52 مريضاً، وتم في مختبر المستشفى خلال العام الماضي أكثر من 140 ألف فحصٍ مخبري، وأجرى قسم الأشعة فيه ما يقارب 30 ألفَ صورة إشعاعية لنحو 26 ألفَ مواطن.

ويضم المستشفى أقسام الجراحة العامة والأطفال والنسائية والتوليد وقسم الطوارئ وغسيل الكلى والعيادات الخارجية والمختبر والأشعة وقسم العمليات والصيدلية حيث تضم هذه الأقسام المستشفى 65 سريراً.

وقال وزير الصحّة د. جواد عوّاد “إن مستشفى يطا الحكومي الحكومي يعتبر جزءاً أساسياً في سلسلة مستشفيات الخليل الحكوميّة، وإن وزارة الصحّة الفلسطينية تعمل على رفع كفاءة عمل المستشفيات في المنطقة لعدد سكانها الكبير وتوفيراً لخدمات صحية مثلى للمواطنين”

وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي يوليه الرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد لله تجاه مشافي محافظة الخليل، وسعيهم الدائم لمتابعة عملها والاطمئنان على الوضع الصحّي في المنطقة.

وقال مدير المستشفى د. زياد أبو زهرة، إنه جرى خلال عام 2016 افتتاح قسم الجراحة وتزويده ب 27 سريراً، كما تم تجهيز غرفة جهاز الهرمونات في المختبر، وأجرى المستشفى عدداً من العمليات النوعية منها أول عملية زراعة مفصل في جنوب الضفّة، حيث أجرى المستشفى عشرَ عمليات من هذا النوع خلال العام الماضي. وتم ادخال عدد من الأجهزة الحديثة إليه.

وأشاد مدير المستشفى بدور وزارة الصحّة في متابعة عمل المستشفيات الحكومية في الوطن، كما شكر الطاقم الطبي العامل في المستشفى لعمله المتواصل في تقديم أفضل علاج للمواطنين.

وتسعى وزارة الصحّة الفلسطينية، إلى زيادة كفاءة عمل المؤسسات الصحيّة المختلفة في الوطن، من خلال البناء والتطوير، وتوفير الكوادر الطبيّة ذات الكفاءة والمعدّات التي تحتاجها خلال العام القادم.