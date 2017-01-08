فتح بنابلس: فعليات الانطلاقة تأكيد على الالتفاف الشعبي حول الحركة

نابلس/PNN/ قالت حركة فتح إقليم نابلس أن احياء فعاليات الإنطلاقة على مدار الأسبوع الماضي دلالة واضحة على الالتفات الشعبي حول نضال حركة فتح وبرنامجها الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس.

ونظمت حركة فتح إقليم نابلس عددا من الفعاليات في بلدة عصيرة الشمالية، وبلدة تل، وبلدة سبسطية، وإيقاد شعلة الإنطلاقة على دوار الشهداء في المدينة، ويوما طبيعا على مستوى المحافظة استفاد منه مئات المواطنين.

وتخلل إحياء الفعاليات، عروضا عسكرية، وتكريما لذوي الشهداء والأسرى، وايقادا لشعلة الانطلاقة بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، ومحافظ محافظة نابلس اكرم الرجوب، واعضاء المجلس الثوري تيسير نصرالله ، وطلال دويكات، واريج الخليلي، ورزان هندية، وعبد الاله الأتيرة، وبمشاركة امناء سر المناطق وكادر الحركة والفصائل الوطنية والمؤسسات الاهلية.

واكد أمين سر حركة فتح جهاد رمضان، أن حركة فتح ماضية في برنامجها النضالي حتى زوال الإحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مشددا أن حركة فتح تشكل الحاضنة الوطنية والاخلاقية والتاريخية للنضال الفلسطيني منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ولن تألوا جهدا في مواصلة هذا الدرب حتى نيل الحرية والاستقلال.