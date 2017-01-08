الدفاع المدني يتعامل مع 18668 حادثًا خلال العام الماضي

رام الله/ PNN- إنخفض عدد حالات الوفاة التي نتجت عن حوادث الحريق خلال العام الماضي 2016 عن العام الذي سبقه بنسبة 84% ، ظهر ذلك من خلال إحصائية سنوية لأبرز الحوادث والنشاطات التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني خلال العام الماضي فلوحظ إرتفاع في نسبة الفعاليات والنشاطات عن العام السابق وإرتفاع لأعداد الحرائق وإنخفاض في عدد حوادث الإنقاذ وحالات المساعدة ، فأخمدت الطواقم (13941) حادث حريق بنسبة أعلى 68% من العام 2015 والتعامل مع (4727) حادث إنقاذ بنسبة أقل ب58% عن العام 2015 ؛ كما وبلغ عدد الوفيات (2) حالة وفاة بنسبة أقل عن العام 2015 ب 84% والإصابات الناتجة عن الحرائق كانت إصابة (105) مواطن بنسبة تقل عن العام 2015 ب 70% .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني عن إحصائيات الحوادث والتدخلات وملخص الإنجازات التي تعاملت معها الطواقم من إنقاذ وإطفاء ضمن الإحصائية السنوية ، مع ملاحظة واضحة في إنخفاض حوادث الإنقاذ بنسبة (58%) وإرتفاع في الحرائق وحوادث الإطفاء بنسبة (68%) والتي نتج عنها إنخفاض في عدد الإصابات عن العام الماضي ، وكان أكثر أسباب الحريق شيوعا هو الإهمال بنسبة (40%) ويليه الحرق المتعمد بنسبة (25%) وعبث الأطفال بنسبة (12%) ويلها باقي الأسباب من التماس الكهربائي وإعتداء قطعان المستوطنين وجيش الإحتلال الإسرائيلي على المواطنين وممتلكاتهم من مجموع الحوادث ؛ وأعلى نسبة في حوادث الحريق كانت حرائق الأعشاب والأشجار والحقول الزراعية بنسبة (58%) ، وشكلت حوادث الطرق أعلى نسبة في حوادث الإنقاذ والتي سجلت التعامل مع (1523) حادث طرق بنسبة (32%) بالتعاون مع الشركاء “الشرطة وإسعاف الهلال الأحمر” نتج عنها (62) حالة وفاة وإصابة (1981) مواطن ، إضافة إلى أنه تم تحرير وإنقاذ مواطنين من مناطق عالقين بها كأماكن مغلقة وإخلاء سكان وتصريف مياه وإنقاذ ممتلكات وإزالة عوائق وغيرها من مجموع حوادث الإنقاذ ، فيما رصدت الطواقم إعتداءات المستوطنين وجيش الإحتلال على الأراضي الفلسطينية وإضرام النيران (73) مرة .

وأضاف التقرير أن طواقم وحدات الدعم والإسناد في المحافظات تعاملت معقامت بإنجاز 896 مهمة منها إسناد طواقم الإطفاء في 624 حادث حريق وممساعدة طواقم الإنقاذ في 272 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ .

وإن نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة كان : إصدار (18387) تصريح بعد الكشف على المنشات والمؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط السلامة العامة بعد إنجاز (49208) جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل ل (6405) مصعدا كهربائيا في محافظات الوطن ، بهذا يكون الأرتفاع بعدد التصاريح عن العام الماضي بنسبة ( 3% ) في عدد التصاريح الممنوحة للمنشآت وإرتفاع الجولات التفقدية والزيارات الميدانية بنسبة ( 12% ) ، كما يشار إلى أن الجولات والتصاريح شملت محلات عامة ومباني عالية ومحطات وقود وغاز ودراسة مخططات بناء وبنوك ومصانع وصهاريج ومركبات نقل وقود وتوزيع غاز ومطاعم ومخابز ومستشفيات وعيادات ومراكز طبية وصيدليات ومهن طبية متعددة وقاعات وصالات أفراح ورياض أطفال وورش وحرف .

وعلى صعيد النشاط التدريبي والتوعوي تم عقد (1362) دورات تدريبية لمختلف مؤسسات المجتمع المحلي ولمجموعات من أنصار وأصدقاء الدفاع المدني “مجموعة متطوعين” ومجموعة من موظفين المؤسسات والعامة والخاصة والشركات وطلبة جامعيين ومدارس وأفراد الدفاع المدني وعناصر ومنتسبي الأجهزة الأمنية وربات بيوت والموظفين والعاملين في محطات الوقود ومحطات تعبئة الغاز وإستفاد منها (247057) متدرب في علوم الدفاع المدني كافة من إسعاف أولي وإنقاذ وإطفاء ووقاية وإخلاء وغيرها ، وتنفيذ عمليات وتمارين إخلاء في المؤسسات والجامعات ، ورفع مستوى أداء طواقم الدفاع المدني ورفع جاهزيتهم من خلال المشاركة ب(155) ضابط وضابط صف ورجال إطفاء في دورات تخصصية خارجية ، والمشاركة في (13) ورشة عمل ومؤتمرات وزيارات خارجية ، ودورات تدريبية تنشيطية داخلية (ل123) من طاقم الدفاع المدني .

كما وتضمنت إنجازات المديرية العامة للدفاع المدني خلال العام الماضي افتتاح مراكز دفاع مدني في المحافظات ليرتفع عددها إلى 48 مركزاً ، وإدخال آليات جديدة للعمل تضمنت (9) مركبات إطفاء و(3) مركبات إنقاذ إضافة لإدخال معدات وأجهزة خاصة بعمل الطواقم .