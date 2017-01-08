الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 منزلا شرق بيت لحم

وقال ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية “وفا”، إن قوات الاحتلال أخطرت المنازل الواقعة في منطقة أبو الحمص القريبة من حاجز “مزموريا” العسكري، والمحاذية لقريتي النعمان والخاص بوقف البناء؛ فيها بحجة عدم الترخيص، ولدواعٍ أمنية- كما تزعم.

وتعود المنازل لكل من: محمد ابو طير، وعمر سالم جواريش، واحمد ابو هدوان، وعلا عميرة، وجعفر أبو أحمد، ومحمد الأطرش، وعلى حماده، وأشرف حمود، ورأفت شقير، ومحمد دبش، منها مأهولة بالسكان، والأخرى قيد الانشاء.

وأشار بريجية إلى أن هذه المنازل تقع في منطقة خاضعة للسيادة الفلسطينية، أي في منطقة “أ”، وحصل اصحابها على تراخيص بناء من اصحاب الشأن الفلسطيني، وفي الارض المقامة عليها هناك أوراق رسمية “كوشان طابو”، وهذا يعتبر مساسا بالسيادة الفلسطينية.

وأضاف ان الاحتلال قام قبل فترة بإغلاق الطريق الموصل الى هذه المنازل من جهة حاجز “مزموريا” بالسواتر الترابية، لافتا إلى أنه شرع بالبناء في المنطقة عام 2012 وقتها، واسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بعدم البناء، بدواع أمنية.