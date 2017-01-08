مشروع حكاية وطن يستكمل جولاته في العاصمة الرومانية “سبسطية”

نابلس/ PNN- حطت جمعية أيدي جيل المستقبل رحالها في الجولة الثانية (حكاية وطن) في العاصمة الرومانية سبسطية، بنابلس التي تحتضن حضارات عريقة وتزخر بقصص تاريخية .

وشملت الجولة التي شارك وفد من موقع أصداء الإعلامي زيارات متعددة لأهم معالم بلدة سبسطية، بإشراف رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أيدي جيل المستقبل “ماجد طبيلة” والمدير العام للجمعية فرح قفاف، والدليل السياحي “محمد سعيد” والباحث رفيق حداد، لتكون بلدة سبسطية ثاني أهداف مشروع حكاية وطن.

وتحدث الدليل السياحي محمد سعيد عن البازيلكا الرومانية مبينا معناها وسبب بنائها ، وقال أن البازيلكا تعني “الساحة الرئيسية” التي يتجمع فيها الناس وتعقد فيها الإجتماعات والمجالس الرومانية .

وذكر بأن سبسطية تبعد عن نابلس 12 كيلو متر، ويحدها بلدة إجنيسنيا التي تعني “جنة النساء” ، وقرية نصف جبيل أي “نصف القمر” ، وقرية بيت امرين “بيت الأمراء”.

وتحدث الدليل السياحي عن مقام الشيخ سعلة الذي يقع مقابل سبسطية على رأس الجبل ، وأضاف بان سبسطية مدينة كنعانية الأصل كانت تشتهر بصناعة النبيذ و الزيت مؤكداً على كلامة بزيارة المعاصر الأثرية للعنب والزيت .

وقص محمد سعيد قصة معبد اوغسطس الذي بناه هيرودوس العظيم وأهداه لاوغسطس . ثم توجه الطاقم الى كنيسة الرأس التي تعود الى زمن “سيدنا يحيى عليه السلام” .

وأوضح الدليل السياحي بأن التسمية جاءت بناءً على قتل النبي يحيى وتقديم رأسه على طبق للملكة هيلانا بسبب معارضة يحيى عليه السلام على زواج هيرودوس .

واختتم الجولة جولته في زيارة الساحة الرئيسية لسبسطية والتعرف على المسجد القديم والكنيسة والمقابر التي تعود للأنبياء الثلاث يحيى ، وأليشا ، وعبادية ، وزيارة للبلدة القديمة في سبسطية ومن ثم حطت رحالها في منطقة المسعودية .

وقال طبيلة أن هذه هي الجولة الثانية ضمن (حكاية وطن) التي استهدفت الجيل الناشىء وغالبيتهم من طلبة الجامعات من كلا الجنسين ، والتي تهدف الى تعريفهم بالمواقع التاريخية والتراثية والسياحية، الفلسطينية وارتباطها بالتراث والتاريخ الفلسطيني وتفنيد الروايات الهادفة الى طمس الحقيقية. واشار الى ان الجمعية أطلقت بداية العام الجاري مشروع حكاية وطن بمبادرة فردية دون وجود تمويل من اية جهة والذي بدأ بباكورة تجوالاته في البلدة القديمة من نابلس .