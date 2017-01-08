انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 533.77 نقطة، منخفضا 1.55 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع مؤشرات كل قطاعاته.

وانخفض مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.99%.

وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 15 شركة، انخفض منها سهم 5 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم 7 شركات، وجرى فيها تداول حوالي 276 ألف سهم في 131 صفقة.

والشركات التي انخفض سهمها كانت: بيرزيت للأدوية، والبنك الوطني، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء.

وارتفع سهم شركات: البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، وبنك فلسطين، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والقدس للمستحضرات الطبية، والاتصالات الفلسطينية، ومصانع الزيوت النباتية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.