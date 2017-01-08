انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

‏2 ساعتين مضت أقتصاد 54 زيارة

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.29%، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 532 ألف دولار.

 وأغلق مؤشر القدس على 533.77 نقطة، منخفضا 1.55 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع مؤشرات كل قطاعاته.

وانخفض مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.99%.

وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 15 شركة، انخفض منها سهم 5 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم 7 شركات، وجرى فيها تداول حوالي 276 ألف سهم في 131 صفقة.

والشركات التي انخفض سهمها كانت: بيرزيت للأدوية، والبنك الوطني، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء.

وارتفع سهم شركات: البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، وبنك فلسطين، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والقدس للمستحضرات الطبية، والاتصالات الفلسطينية، ومصانع الزيوت النباتية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015