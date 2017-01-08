الاحتلال يعتقل أفرادا من عائلة منفذ عملية الدهس في القدس

القدس/PNN-اقتحمت شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”، منزل منفذ عملية الدهس البطولية في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، فادي القنبر، والتي أدت إلى مقتل أربعة جنود على الفور وإصابة 18 آخرين بجروح مختلفة بينها ثلاث حالات خطرة.

ومن ثم اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من أفراد عائلة “فادي القنبر” منفذ عملية الدهس البطولية في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة بعد اقتحامها المنزل.

من جهته، قال ما يسمى القائد العام لشرطة الاحتلال “الإسرائيلي” فور وصوله موقع العملية، “إن منفذ العملية يحمل الهوية “الإسرائيلية” التي تمكنه من قيادة مركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء، مضيفاً أن العملية يمكن أن تكون تقليد لعمليات الدهس التي تنفذ في أوروبا هذه الأيام.