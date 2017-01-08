النضال الشعبي تعقد اجتماعاً موسعاً في عتيل لبحث الاوضاع السياسية والتنظيمية

طولكرم/PNN- عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعاً موسعاً مع كوادرها وأعضائها في منطقة عتيل شمال محافظة طولكرم وذلك في مكتب الجبهة في البلدة بحضور سكرتير وأعضاء وقيادة المنطقة .

وأكدت الجبهة أن قرار مجلس النواب الأميركي الذي يندد ويطالب بسحب القرار 2334 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في نهاية كانون الاول ويطالب اسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بمثابة توفير مظلة للاحتلال ، ويجعل من الادارة الامريكية شريك رئيس في للاحتلال في عدوانه المستمر عى شعبنا .

وأكد محمد السيلاوي سكرتير المنطقة وعضو قيادة الجبهة في محافظة طولكرم على الموقف من استكمال جهود المصالحة الوطنية والتمسك الحازم بما وقعت عليه الفصائل ، باتفاق القاهرة والتمسك بالرعاية المصرية للمصالحة والشراكة الإستراتيجية معها لإتمام بنودها ، وان خيار المصالحه وإنهاء الانقسام هو خيار استراتجي وهو الطريق الوحيد الكفيل بتحقيق الوحدة الوطنية واستكمال مسيرة العمل الوطني بالقواسم المشتركة التي تخدم نضال وقضية شعبنا الفلسطيني .

ودعا السيلاوي الى التمسك بإجراء الانتخابات البلدية ، التي توقف مسارها طبقا للإطار الزمني المتفق عليه من اجل أن يشكل نجاحها نموذجا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مدخل حقيقي لإنهاء الانقسام بالاستناد إلى خيار الشعب وصناديق الاقتراع .

وبحثت الجبهة خلال الاجتماع التنظيمي الموسع مجمل الأوضاع السياسية والتنظيمية النقابية وأقرت خطة عملها للمرحلة المقبلة وبما يعزز من دور ومكانة الجبهة في مسيرة النضال الوطني والاجتماعي .

وأشادت قيادة المنطقة بقرارات وتوجهات اللجنة المركزية في دورة اجتماعاتها الاخيرة والتوجه نحو عقد المؤتمر الوطني العام الـ 12 لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني .