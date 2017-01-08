القناة2: جنود مسلحون اختاروا الهروب بدلاً من المواجهة

القدس/PNN-قال مراسل القناة “الإسرائيلية” الثانية، إن عدد من الجنود الإسرائيليين المسلحين، اختاروا طريق الهروب وقت تنفيذ عملية الدهس بدلاً من إطلاق النار على سائق الشاحنة وتحييده.

واستهدفت عملية الدهس التي نفذها الشهيد “فادي القنبر” مجموعة من جنود الاحتلال كانوا في جولة تعريفية على مدينة القدس تمهيداً لاعتمادهم للعمل فيها.

وقالت القناة:” إن أول من بدأ بإطلاق النار على سائق الشاحنة هو مستوطن كان يتواجد في المكان، وهو ما شجع جنود على إطلاق النار معه تجاه السائق إلى أن تم تحييده، فيما فر عدد كبير من الجنود رغم ابتعادهم عن مكان الشاحنة.

يشار، إلى أن أحد الجنود تم طرده سابقاً لفراره من موقع العملية البطولية التي نفذها الشهيد أبو صبيح في القدس المحتلة أمام مقر القيادة العامة لشرطة الاحتلال.