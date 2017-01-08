حماس والجهاد وفصائل اخرى تبارك عملية القدس وتؤكد انها رد طبيعي على ممارسات الاحتلال

القدس/PNN-باركت فصائل وقوى فلسطينية عملية الدهس في القدس المحتلة، والتي أدت إلى قتل أربعة جنود اسرائيليين، وإصابة 15 آخرين، بينهم 8 في حالة الخطر الشديد، بعد ظهر اليوم الأحد (8-1)، في عملية دهس بالقدس المحتلة، فيما استشهد المنفذ بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، مشددة على أنها رد طبيعي على استمرار جرائم الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن العملية هي رد فعل طبيعي ونتيجة للجرائم والانتهاكات والاقتحامات الصهيونية المتواصلة للأقصى والمقدسات.

وأكد القانوع أن العملية تؤكد على التفاف شعبنا حول المقاومة، واستمرار انتفاضة القدس قائلاً: “عملية القدس تؤكد على استمرار انتفاضة القدس، وهي ماضية دون انكسار، قد تتريث وتتوقف لكنها لن تنكسر”.

من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأحد، عملية الدهس التي نفذت في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وأدت عملية القدس لقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 18 أخرين وصفت جراحهم بين خطيرة ومتوسطة.

واعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، عملية القدس رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

من ناحيتها أشادت جبهة النضال الوطني الفلسطيني في قطاع غزة بالعمليات البطولية التي تم تنفيذها ظهر هذا اليوم القدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود صهاينة وأكثر من 18 إصابة.

واعتبرت الجبهة في بيان لها صادر عن مكتبها الإعلامي بغزة , بأن هذه العملية البطولية جاءت رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وأن انتفاضة شعبنا مستمرة وستزداد لهيباً واشتعالاً حتى دحر الاحتلال عن أرضنا .