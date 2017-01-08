كلب ينقذ طفلاً من داخل آلة تجفيف

أنقذ كلب طفلاً صغيراً عندما دخل آلة تجفيف الملابس، ولم يتمكن من الخروج منها، لينغلق الباب عليه فجأة وتبدأ الآلة في العمل.

ويعاني الطفل “رايلي جيدج” من متلازمة داون، ودخل آلة تجفيف الملابس، لولا تدخل الكلب وتنبيهه لوالديه لحدثت كارثة حقيقية للطفل، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى بأيرلندا الشمالية، وهو مصاب بحروق خطيرة في ذراعيه وظهره ورأسه. يحب الطفل أن يفعل كل شيء بنفسه، ويعتمد على نفسه دائما، رغم إصابته بمرض متلازمة داون، وغالبا ما يختبئ بداخل خزانة الملابس أثناء لعبه، ولكن هذه المرة تعثر ووقع بداخل آلة المجفف، لينغلق الباب وتبدأ الآلة في العمل تلقائياً.

وكانت والدة الطفل تنظف الأرض بالمكنسة الكهربائية، ولم تسمع أي شيء، ولولا تصرف الكلب بشكل غير طبيعي ونباحه بطريقة غريبة، وتنبيهها إلى مكان الطفل لحدثت كارثة.

المصدر: وكالات