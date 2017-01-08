الاعلان عن مقتل اربع مجندات وجندي بعملية القدس والجيش فتح تحقيقا بسبب هروب الجنود 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/اعلن متحدث باسم جيش الاحتلال بشكل رسمي عن مقتل اربع جنود اسرائيليين بينهم ثلاث مجندات وجندي فيما اعلن عن اصابة 15 عشر اخرين في عملية الدهس التي تن تنفيذها ظهر اليوم الاحد.

وقال المتحدث ان ثلاثة مجندات قتلن على الفور في عملية الدهس فيما قتل جندي رابع واصيب الخمسة عشر بجروح مختلفة بينها عدد كبير بجروح خطيرة.

على صعيد اخر قال مراسل القناة “الإسرائيلية” الثانية، إن عدداً من الجنود الإسرائيليين المسلحين، اختاروا طريق الهروب وقت تنفيذ عملية الدهس، بدلاً من إطلاق النار على سائق الشاحنة وتحييده.

واستهدفت عملية الدهس التي تم تنفيذها مجموعة من جنود الاحتلال كانوا في جولة تعريفية لمدينة القدس، تمهيداً لاعتمادهم من أجل العمل فيها.

وقالت القناة:” إن أول من بدأ بإطلاق النار على سائق الشاحنة، هو مستوطن كان يتواجد في المكان، وهو ما شجّع جنوداً آخرين على إطلاق النار معه تجاه السائق، إلى أن تم تحييده، فيما فر عدد كبير من الجنود رغم ابتعادهم عن مكان الشاحنة.

يشار، إلى أن أحد الجنود تم طرده سابقاً، لفراره من موقع العملية البطولية، التي نفذها الشهيد أبو صبيح، أمام مقر القيادة العامة لشرطة الاحتلال، في القدس المحتلة.