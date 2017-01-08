“الكابينيت” يجتمع لبحث عملية الشاحنة في القدس

القدس/PNN-قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” ينعقد الليلة لمناقشة تداعيات عملية الدعس التي وقعت مساء اليوم بمدينة القدس المحتلة.

وقتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 16 آخرين ظهر اليوم الأحد، في عملية دهس قرب مبنى “المندوب السامي” في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية العاشرة، أن منفذاً فلسطينياً هاجم بشاحنته مجموعة من الجنود الإسرائيليين في منطقة “تلبيبوت” عند مستوطنة “أرمون هنتسيف” القريبة من جبل المكبر جنوب شرق القدس، وقتل أربعة منهم.

وذكرت القناة بأن جندياً خامساً لا تزال جراحه بالغة الخطورة إلى جانب ثمانية آخرين، فيما بقية الإصابات بين المتوسطة والطفيفة.