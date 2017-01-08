نتنياهو يدعي: منفذ عملية الدهس من انصار داعش

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ ادعى رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان منفذ عملية الدهس في القدس من انصار داعش ونقل موقع واللا العبري في تصريح نقل على لسان رئيس وزراء حكومة

الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله في تعليقه على العملية التي وقعت اليوم بالقدس بالقول ان الحديث يدور عن ان المنفذ من انصار داعش وياتي هذا التصريح ضمن سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تحاول في كل

عملية ربط العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال وجنوده بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام المعروف باسم داعش من اجل تشويه النضال الفلسطيني