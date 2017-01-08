كيف نمنع إصابة الرُضع بالحساسية؟

أوصى معهد صحي أميركي، الأمهات بإطعام أطفالهن الرضع الطعام المهروس الذي يحتوي على مسحوق الفول السوداني، للمساعدة في تقليل خطر إصابتهم بأنواع من الحساسية، التي تشكل خطرًا على حياتهم.

التوصيات أصدراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ونُشرت اليوم الجمعة، في دورية “حوليات الحساسية والربو وعلم المناعة” العلمية.

وتضمنت التوصيات أن تدخل الأمهات إلى أطفالهن زبدة الفول السوداني، أو الطعام المهروس الذي يحتوي على مسحوق الفول السوداني، عندما يكون الرضع بين 4 إلى 6 أشهر، وهو العمر الذي يستطيعون فيه ابتلاع الأطعمة الصلبة.

وقال رئيس لجنة المواد الغذائية المسببة للحساسية في الكلية الأمريكية للحساسية والربو وعلم المناعة، الدكتور ماثيو جرينهاوت، “بالنسبة لمعظم الُرضع فإن إدخال الفول السوداني إلى الطعام يمكن أن يتم في المنزل”.

وحذّر جرينهاوت، وهو أحد المشاركين في وضع التوصيات “الأمهات والآباء من إعطاء الطفل تحت سن الرابعة حبوب الفول السوداني كاملة، لأن ذلك قد يجعلهم عرضة لخطر الاختناق”.

وتمثل الإرشادات الجديدة تغيرًا جذريًا عن توصيات عام 2000 التي كانت تنصح بعدم إطعام الرضع الفول السوداني قبل سنة الثالثة من أعمارهم.

وكانت دراسة بريطانية سابقة، أفادت بأن تغذية الأطفال الرضع بالأطعمة المسببة للحساسية مثل البيض والفول السوداني، بين سن 4 إلي 11 شهرًا، قد تجعلهم أقل عرضة لحساسية الغذاء في مرحلة الطفولة بنسب تراوحت بين 40 و 70%.

وحساسية الغذاء هي عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة على أكل معين، وتظهر هذه الحساسية بشكل سريع أي بعد تناول الطعام المسبب للحساسية في غضون ثوانٍ أو بعد ساعتين كحد أقصى.

وتظهر الحساسية كطفح في الجلد، أو ضيق في التنفس، وصعوبة في البلع أو تورم في الشفاه أو الأسنان أو الحلق، وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وآلام في المعدة، وإسهال.