الكابينيت يقرر هدم منزل منزل منفذ عملية القدس واجراءات عقابية على جبل المكبر

القدس/PNN-قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، خلال اجتماعه مساء اليوم، هدم منزل منفذ عملية الدهس في جبل المكبر الشهيد فادي قنبر.

ووفق موقع “واللا” العبري فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قرر عدم تسليم جثمان الشهيد قنبر لذويه.

كما قرر المجلس الوزاري المصغر فرض حصار على جبل المكبر بالقدس بالاضافة الى اجراءات عقابية على المنطقة ومنها تشديد اجراءات الدخول والخروج من والى المنطقة ومن قرارات المجلس الوزراي المصغر ايضا اقرار حبس كل من يظهر تاييده الى العملية او داعش حبسا اداريا.

كما تتضمن الاجراءات العقابية التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر وقف قرارات جمع ولم الشمل لاهالي جبل المكبر عموما ولعائلة المنفذ للعملية خصوصا.

وكان “الكابينيت” قد اجتمع، الساعة السابعة مساء، لبحث تداعيات العملية التي نفذها الشهيد قنبر في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، والتي قتل خلالها 4 جنود إسرائيليون إضافة لإصابة 15 آخرين.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، قال إن إجراءات ستُتخذ دون الإفصاح عنها عقب عملية الدهس التي وقعت في القدس المحتلة اليوم.

ومن موقع العملية الفدائية بحي جبل المكبر، أوضح نتنياهو أن الرد الإسرائيلي سيكون بحيث لا تتكرر العمليات الفلسطينية مستقبلا.

وقتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 16 آخرين ظهر اليوم الأحد، في عملية دهس قرب مبنى “المندوب السامي” في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية العاشرة، أن منفذاً فلسطينياً هاجم بشاحنته مجموعة من الجنود الإسرائيليين في منطقة “تلبيبوت” عند مستوطنة “أرمون هنتسيف” القريبة من جبل المكبر جنوب شرق القدس، وقتل أربعة منهم.

وذكرت القناة بأن جندياً خامساً لا تزال جراحه بالغة الخطورة إلى جانب ثمانية آخرين، فيما بقية الإصابات بين المتوسطة والطفيفة