مستشفى تركي يعرض ما ابتلعه مرضاه

يعتزم قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الفرات بولاية ألازيغ (وسط تركيا) إنشاء معرض للأجسام الغريبة التي استخرجت من بطون مرضاه.

وأشار البروفيسور يشار دوغان رئيس قسم الجهاز الهضمي عند الأطفال في الجامعة التركية إلى أنهم أجروا الكثير من العمليات التي استخرجوا خلالها قطعا معدنية وخواتم وأقراطا ومسامير وبذور فواكه وإبرا.

وبيّن دوغان أنهم في العام المضي فقط أجروا ما يقارب من 35 عملية، وذكر أن الذين أجريت لهم العمليات من فئات عمرية مختلفة.

وقال الطبيب التركي “أكثر الحالات التي تأتينا لأشخاص قاموا ببلع قطع معدنية، والنساء غالبا يبلعون الدبابيس، ونعيد الأشياء الثمينة لأصحابها، أما الأشياء التي تبقى عندنا فنحن نفكر في عرضها على زوار المستشفى”.

وحذر دوغان من خطورة هذه العادة، خاصة عند الأطفال، مبينا أن ذهاب قطعة معدنية صغيرة في مجرى التنفس بدلا من المريء كفيل بقتل الإنسان.

المصدر: وكالات