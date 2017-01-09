قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واقتحامات لعدة منازل بمدن الضفة والقدس المحتلة وتعتقل 11 مواطنا

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، عدة مناطق ومدن في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما وادعت ضبطها لاسلحة في محافظة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية وأمنية، أن الاعتقالات تركزت في مدن رام الله والخليل وبيت لحم.

ووفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن ستة من المعتقلين هم مطلوبون لديه، بحجة أنهم يشاركون في أعمال مقاومة ضده.

فمن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين مهند جابر أبو سل وأحمد عبد الرحمن أبو سل، من مخيم العروب.

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن ديرية 16 عاما، من منزله في بلدة بيت فجار، كما اعتقلت الشاب إيهاب إياد طقاطقة، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الليلة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار، كما وادعت ضبطها لاسلحة خلال اقتحامها لبلدة بيت فجار.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عوض ومصعب عوض، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما وسرقة مبلغ من الأموال في بلدة بدرس غرب رام الله.

كما أغلقت قوات الاحتلال طريق حي الفاروق في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ومنعت خروج أو دخول المركبات منه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل فيها، بالإضافة لاقتحامها مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، واعتقلت خليل حماد، ويوسف حماد.