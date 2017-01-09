الاحتلال يخطر بهدم مسكنين في قرية الفخيت جنوب الخليل

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، واخطرت بهدم مسكنين من الصفيح مقدمين للمواطنين محيي ابو صبحة ومحمد ايوب ابو صبحة، من التعاون الايطالي .

وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية “التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم في قرى وخرب مسافر يطا جنوب الخليل” .