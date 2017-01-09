اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.05/ الدينار:5.43/ الجنيه:0.21

‏2 ساعتين مضت أقتصاد 74 زيارة

بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.05 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.43 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل.

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