اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.05/ الدينار:5.43/ الجنيه:0.21 2 ساعتين مضت أقتصاد 74 زيارة إقـــرا أيـضـا ... القدس باقية وتتمدد في العملة السعودية الجديدة 47 دقيقة مضت ” المواصفات والمقاييس” تطلق مشروع اعداد استراتيجيتها للاعوام 2017 –2022 18 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.05 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.43 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-09 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest