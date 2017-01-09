“الأرصاد الجوية” تحذر من شدة سرعة الرياح والأجواء باردة اليوم وغدا

يوم غد الثلاثاء:

تنبأت أن يكون الجو، غائما جزئيا الى صاف، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل:

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس المقبل:

يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر أيام الثلاثاء، والأربعاء.