اتحاد كرة القدم فرع الشمال يختتم بنجاح دورة الحكام المُستجدين

نابلس/PNN- اختتمت بنجاح كبير دورة الحكام المُستجدين، والتي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم “فرع الشمال”، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة ولجنة الحكام بالإتحاد المركزي، وبتوجيهات من اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

واستمرت فعاليات الدورة على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 5 إلى 8 كانون ثاني/يناير الجاري، بمعدل 7 ساعات يومياً، حيث أقيمت في مركز “حمدي منكو” الثقافي في نابلس، بمشاركة 27 مشاركاً نجحوا في اجتياز الإختبارات النظرية.

وشهد حفل اختتام الدورة حضور كلاً من الدكتور وليد خنفر رئيس لجنة الحكام المركزية عضو اتحاد كرة القدم، وهلال أبو كشك رئيس الإتحاد الفرعي بالشمال، وسليمان العمد رئيس لجنة المسابقات والتطوير باتحاد الشمال، و حسام الحسيني مدير دائرة الحكام بالإتحاد.

وأشاد الحسيني خلال الحفل الختامي بالحكام المشاركين المتمثلين بطلاب كلية التربية البدنية من مختلف الجامعات والمعاهد الفلسطينية، وذلك نتجية التزامهم بفعاليات الدورة طيلة فترة انعقادها من الخامس وحتى الثامن الشهر الجاري.

وقدم الحسيني شكره الى اتحاد الشمال على تنظيمه وإشرفه على هذه الدورة، كما شكر أيضاً المحاضرين على ما قدموه من معلومات قيمة عن قانون ومواد التحكيم خلال الدورة، مؤكداً أن هذه الدورة ستكون بداية لعقد دورات مماثلة أيضاً في منطقتي الوسط والجنوب حسب خطة ورؤية لجنة الحكام بالإتحاد.

من جانبه أكد الدكتور وليد خنفر على ضرورة الإستمرار في عملية تطوير الحكام المحليين وخاصة المستجدين، مشيراً إلى أن سياسة لجنة الحكام تتمحور حول إيجاد أكبر عدد من الحكام المؤهلين مستقبلاً، مقدماُ شكره الجزيل إلى كافة القائمين على هذه الدورة الناجحة.

بدوره شدد سليمان العمد على ضرورة التواصل ما بين الحكام المُستجدين، والدوائر ذات الإختصاص، مشيراً إلى أن هذه الدورة تُنمي الشخصية التحكيمية والرياضية لدى الحكام المشاركين وهو ما يعد في غاية الأهمية خاصة وأن الرياضة في فلسطين تحمل رسالة وطنية هادفة.

أما هلال أبو كشك فقد أكد أنه سيتم إقامة دورة استكمالية في المجال العملي للحكام المستجدين خلال الفترة القادمة، كما أنه سيتم فتح المجال أمام الحكام المستجدين المشاركين في مثل هذه الدورات في تحكيم المباريات التي ينظمها الإتحاد للفئات العمرية من أجل اكتساب الخبرة.

وفي لفتة تقديرية من الحكام المشاركين في هذه الدورة، قام المشاركان نور الدبعي وأحمد صوافطة، وذلك نيابة عن الحكام المشاركين، بتكريم كل من لجنة الحكام ودائرة الحكام باتحاد كرة القدم بدرع تقديري تسلمه الدكتور وليد خنفر، إضافة إلى درع تقديري لاتحاد الشمال تسلمه هلال أبو كشك، ودرع تقديري تسلمه سليمان العمد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الشمال على دوره في انجاح الدورة.

ومن جهة أخرى، قامت دائرة الحكام بالإتحاد بتكريم المشارك فادي الكيلاني بطقم حكام، وذلك لتميزه خلال الدورة وحصوله على أعلى الدرجات في الاختبارات النظرية، كما كرمت دائرة الحكام كلاً من مركز حمدي منكو وجامعة النجاح الوطنية واتحاد فرع الشمال والمحاضرين في الدورة عبد الناصر الشريف، ود.ميشيل حنانيا، ومهيوب الصادق، وثائر دراغمة، وعلاء الدين الحوتري، ومصطفى عويضة، وذلك على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات الدورة.

وفي ختام الدورة تم تسليم المشاركين بالشهادات التقديرية، وهم: عز الدين صقر، هيثم عواد، ضياء أبو شومر، باسم أبو كشك، نور الدبعي، ينال نوباني، فادي الكيلاني، وليد خالد، معن سويدان، سعيد عمران، مجاهد عيساوي، سعد رطروط، باسم أبو سريس، عبادة ظريفة، أيسر شريم، براء سليمان، أحمد صوافطة، صامد صوان، محمد الصفدي، سامر أبو ليل، أحمد مرشود، ضياء كيوان، عمرو الحنبلي، أنس مبروك، مصعب صالح، أنس قاسم.