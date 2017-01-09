الاعلام العبري يدعي: الامن الفلسطيني اعتقل خلية لداعش بالخليل خططت لتنفيذ عمليات 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ ادعت الاذاعة العبرية العامة ان اجهزة الامن الفلسطينية في محافظة الخليل اعتقلت قبل اكثر من اسبوع احد افراد خلية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم داعش .

وبحسب ادعاء اذاعة ريشت ب الاسرائيلية فقد اعتقلت الاجهزة الامنية الفلسطينية احد سكان محافظة الخليل بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية داعش والذي كان يخطط لتنفيذ عملية ضد اهداف اسرائيلية بالتعاون مع مجموعة لداعش تعمل في داخل اسرائيل.

واضافت الاذاعة في خبرها ان الناشط الذي تم اعتقاله بالخليل اعترف بان اتصالاته بالخلية من داعش داخل اسرائيل كانت تتم عبر الانترنت حيث تلقى التوجيهات والتعليمات من خلال هذه الاتصالات.

هذا وادعت الاذاعة العبرية ان خبرها هذا جاء من مصدر امني فلسطيني رفض الكشف عن هويته واشار الى ان اجهزة الامن الفلسطينية تعتقل نحو عشرة فلسطينين للتحقيق معهم في انتمائهم لداعش او تبني افكارها .

هذا ولم يصدر اي رد فعل رسمي فلسطيني على هذه الاخبار التي نقلتها الاذاعة الاسرائيلية.