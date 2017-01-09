القدس: الاحتلال يقتحم المكبر ويزيل خيمة عزاء الشهيد قنبر

القدس المحتلة/PNN/ اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت خيمة عزاء بالشهيد فادي قنبر وأزالتها.

وقالت مصادر محلية بمدينة القدس ان قوات كبيرة اقتحمت جبل المكبر وقامت بمداهمة المنطقة التي اقيم فيها خيمة لتقبل التعازي كما قام جنود الاحتلال بتفريق المواطنين الذين تجمعوا بالمنطقة.

وكان قنبر استُشهد أمس برصاص الاحتلال عقب دهسه بشاحنته عددا من جنود الاحتلال أسفرت عن قتل وإصابة أكثر من خمسة عشر جنديا من قوات الاحتلال في المدينة المقدسة.