وكيل وزارة الداخلية يفتتح ورشة عمل عرض منهجية الخطة التطويرية

رام الله/ PNN- افتتح وكيل وزارة الداخلية محمد منصور ورشة عمل عرض منهجية الخطة التطويرية في مقر الوزارة.

وفي كلمته رحب بالفريق الفني المكلف بمناقشة هذا الموضوع ونقل لهم تحيات دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد اللهو اكد ان هذه الورشة على درجة بالغة من الاهمية، حيث سيتم دراسة منهجية تنفيذ الخطة وسبل تحقيق اهداف وسياسات الوزارة بكافة دوائرها للوصول الى رضا المواطن وذلك بتقديم افضل الخدمات له لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة .

وحث المشاركين على ضرورة الإسراع في انجاز الخطة وفق المعايير الدولية وفي الختام شكر منصور الإدارة العامة للتخطيط على عملها الدؤوب لرفع قدرات العاملين في الوزارة وإعداد الخطط بأنواعها المختلفة.