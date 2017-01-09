مصطفى: قرار اكتتاب “سند” جاء بعد الأداء المالي الممتاز للشركة‎

رام الله – قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن العام الحالي سيشهد انجازات كبيرة على عدة أصعدة، بهدف بناء اقتصاد وطني يعتمد على ذاته.

وقال مصطفى خلال حديث لبرنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث على تلفزيون فلسطين إن شركة سند للموارد الإنشائية تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل موارد انشائية أخرى غير الأسمنت.

وأكد مصطفى أن صندوق الاستثمار قرر طرح أسهم “سند” للاكتتاب نظرا لنجاحات الشركة المتراكمة على مدار السنوات السابقة وما حققته من عوائد مالية ممتازة، داعيا كافة المستثمرين إلى المشاركة في الاكتتاب، الذي ينتهي في 12 من الشهر الجاري.

وبشأن “مصنع اسمنت فلسطين” في شرق بيت لحم، قال مصطفى إن العمل يجري حاليا في مسارين، الأول: يتعلق بإنهاء الترتيبات للحصول على تراخيص للبناء فيما الثاني يختص في اختيار عطاءات لشركات عالمية لبناء المصنع مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع القادمة سنستلم تلك العطاءات لاختيار الشركة الأفضل بينهم.

وفي اطار متصل، أكد مصطفى أن تشغيل شركة “الوطنية موبايل” في قطاع غزة سيتم أواخر الصيف الحالي. وأوضح أنه تم فعليا استئجار أماكن العمل وسطوح المنازل والأراضي لوضع الأبراج عليها كما تم اختيار موزعين وموظفين للمرحلة الأولى.

وحول حقل النفط في رنتيس غرب رام الله، قال مصطفى إن صندوق الاستثمار على كافة الاستعداد الفني لتطوير الحقل لكن المشكلة تكمن في أن الحقل يقع ضمن الأراضي المصنفة “ج” ما يعني ضرورة انتظار الموافقة على تصريح من الجانب الإسرائيلي لبدء العمل هناك.

وقال مصطفى أن سلطة الطاقة تبذل جهودا حثيثة لمد خط أنابيب غاز من البحر الأبيض المتوسط إلى قطاع غزة بهدف تحويل محطة الكهرباء هناك من العمل بالسولار إلى الغاز.

وبشأن محطة جنين أكد مصطفى مواصلة العمل فيها جارٍ فيها مشيرا إلى أنها ستغطى نصف احتياجات الضفة الغربية عند اكتمالها. وعلى صعيد الطاقة البديلة، أكد مصطفى أنه تم حاليا بدء العمل في أول ثلاث محطات على أن تصل إلى 10 محطات في المستقل.