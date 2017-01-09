الاحتلال يعتقل (20) مواطناً من الضفة الغربية بينهم فتاة

رام الله/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (20) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين، بينهم الفتاة شادية القنبر شقيقة الشهيد فادي القنبر.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من مدينة القدس، وهم: الفتية القاصرين نايف عبيد ومحمد مرعي وعماد سرندح، إضافة إلى الشابّين نضال فروخ وداود درباس، علاوة على شقيقي الشهيد فادي القنبر، منذر ومحمد وشقيقته شادية.

فيما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبّان من محافظة جنين، وهم: سعيد محمد عبدالله، علام زياد جرادات ومحمد أحمد أبو طامع، كما واعتقل ثلاثة أيضاً من محافظة بيت لحم، وهم: إيهاب إياد طقاطقة (18 عاماً)، دانيال أبو سرور (20 عاماً)، ويزن محمد ديرية (16 عاماً).

واعتقل الاحتلال الشّابين مهند جابر أبوسل وأحمد أبوسل، من مخيم العروب في محافظة الخليل، علاوة على اعتقال موسى سعيد مواهرة (39 عاماً) وصلاح الدين عمر دعيبس (17 عاماً) من بلدة الجفتلك في محافظة أريحا.

إلى ذلك، فقد اعتقل الاحتلال الشابين مصعب سامي عوض وأحمد يوسف عوض من بلدة بدرس في محافظة رام الله والبيرة.