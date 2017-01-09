المالكي يودع رئيس مكتب تمثيل روسيا الإتحادية المعتمد لدى دولة فلسطين

رام الله/ PNN- ودَع معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي صباح اليوم الأثنين في مقر وزارة الخارجية في مدينةرام الله رئيس مكتب تمثيل جمهورية روسيا الإتحادية المعتمد لدى دولة فلسطين السيد ألكساندر روداكوف بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في دولة فلسطين.

وقد بدأ الوزير المالكي حديثه بالترحيب بالسفير الروسي وعلى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، والتي عمل السيد روداكوف على تطويرها وتنميتها خلال فترة مهامه، مستعرضاً آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمساعي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية،مثمنا في الوقت ذاته العلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين بجمهورية روسيا الإتحادية وموقفها الداعم لفلسطين في كافة الجهات، وعملها الدؤوب لتحقيق السلام ورؤية الدولتين طبقاً للشرعية الدولية وقراراتها.

وتطرق الوزير المالكي خلال اللقاء إلى الخطوات الفلسطينية في الفترة المستقبلية والتحضيرات لإنعقاد مؤتمر باريس في الخامس عشر من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية والترتيبات اللازمة لإنجاحه بغية الوصول لمخرجات جديدة وبناءة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة حول نيتها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والمخاطر المترتبة على ذلك، وتحذيرات القيادة الفلسطينية من خطورة ذلك على مستقبل عملية السلام وأثرها على المنطقة والعالم.

من جانبه، عبر السفير روداكوف عن شكره على حسن الضيافة التي تمتع بها خلال إقامته في دولة فلسطين، وتقديره للتعاون والمساعدة التي قدمتها له وزارة الخارجية لإنجاح مهامه التي إمتدت لمدة ست سنوات، ما ساهم بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومؤكداً على موقف روسيا الثابت الداعي لتطبيق القرارات والمواثيق الدولية حيال القضية الفلسطينية واقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع عشر من حزيران/يونيو من العام 1967.

وفي نهاية اللقاء، عبَر الوزير المالكي عن تقديره للجهود التي قام بها السفير روداكوف في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فلسطين وروسيا وتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.