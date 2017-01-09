اقليم القدس يوقد شعلة الانطلاقة ضمن فعاليات احياء الذكرى 52 للثورة الفلسطينية

القدس/ PNN- اوقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح اقليم القدس شعلة الانطلاقة، وذلك بحضور رسمي وشعبي، فقد احيى الآلاف من الفلسطينيين الذكرى الـ52 لانطلاق الثورة الفلسطينية – انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، انطلاقة الحلم الفلسطيني في الحرية واقامة الدولة والاستقلال، وذلك في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وضم الحضور اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واعضاء المجلس الثوري واعضاء اقليم القدس وامناء سر المناطق وذوي الشهداء وثلة من السياسين ورجال الدين والعشائر وحشد غفير من اعضاء وكوادر وهيئات تنظيمية للحركة.

بدأ الإحتفال بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين وتلاها عزف النشيد الوطني الفلسطيني بمشاركة فرقة الكشافة و تخللها عرض عسكري، وكلمة ترحيبية من عرافة الحفل والتي ادارها الشاعر عدنان بلاونة والصحفية ميساء عياد واللذان أكدا بدورهم على استمرارية السير على نهج الحركة وشهدائها حتى النصر.

بدوره رحب امين سر حركة فتح في منطقة قلنديا جمال الجحجوح بكلمة الافتتاحية بالحضور، كما القى امين سر حركة فتح في القدس وعضو المجلس الثوري عدنان غيث كلمة حركة فتح في القدس، اضافة الى كلمة اللجنة المركزية لحركة فتح والتي القاها د.جمال محيسن عضو اللجنة المركزية وبحضور عضو اللجنة المركزية محمود العالول ” ابو جهاد”.

واكد المتحدثون في كلماتهم انه في هذه الذكرى العظيمة لانطلاقة الغلابة وأم الجماهير والتي منذ انطلاقتها كانت خنجراً مغروساً في خاصرةِ الاحتلال، ستبقى فتح سدا منيعا في وجه المشروع الصهيوني في مدينة القدس وستبقى الحامية للمقدسات الاسلامية والمسيحية وعلى رأسهم المسجد الاقصى المبارك الذي تمارس ضده الاعتداءات والانتهاكات اليومية.

كما ابرقو التحية للاسرى البواسل القابعين في سجون الاحتلال، مجددين العهد والقسم للشهداء الابرار وانهم سائرون على درب الشهيد القائد ياسر عرفات “أبو عمار” والأخ أبو جهاد، أبو إياد ، أبو الهول وأبو الوليد وكافة شهداء الفصائل الفلسطينية وجميع شهداء فلسطين.

مؤكدين انه بالرغم من المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني والتحديات التي تواجه الحركة الا اننا نتطلع وننظر الى الانجازات التي حققها فخامة الرئيس محمود عباس في معركته التي يخوضها في المحافل الدولية من اجل ان يكون عام 2017 عام انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينة بعاصمتها القدس.

ومن الجدير ذكره انه تم وضع اكليل من الزهور على ضريح الشهداء المنصوب امام بوابة مخيم قلنديا، اضافة الى مسيرة كشفية حاشدة جابت شوارع المخيم ضمت كشاف شعلة القدس /كفر عقب وكشاف سميراميس وكشاف جمعية الشبان المسلمين /ضاحية البريد والرام ومجموعة الحق الكشفية – كشاف قلنديا.