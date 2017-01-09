زيارة السفير الاندونيسي  في الاردن و فلسطين لمؤسسة وافا الدولية

رام الله/ PNN- قام السفير الاندونيسي بعمان السيد تغوه وردويو بزيارة خاصة لمكتب مجموعة وافا في رام الله و ذلك لتكريم المجموعة و تقديم الشكر و الامنتنان لها على نشاطاتها المميزة و قدم للمجموعة درع الدولة الاول في مجال خدمات المجتمع كما قدم سعادتة تبرعا سخيا لدعم نشاطات المؤسسة متمنيا لها المزيد من التقدم و الازدهار مؤكدا على وقوف الحكومة الاندونيسية ودعمها المستمر لمسيرة العطاء التي تتبناها و نقل تحيات الرئيس جوكو ويدودو الى طاقم المؤسسة.

و قد كان في استقبالة السيد محيسن العطاونة مدير المؤسسة و طاقم الموظفينا حيث تم تعريف السفير بنشاطات و مشاريع مؤسسة وافا التي اسمهت بتمكين العديد من الشباب و الاسر الفلسطينية اضافة الى تقديم العون الصحي و التعليمي و كفالة العشرات من الاسر و الايتام و ذوي الاعاقة .

و قد نقل السيد محيسن شكر الاسر الفلسطينية للسيد السفير و امتنانها لدولة اندونيسيا حكومة و شعبا و قد رافق السيد السفير وفدا من جمعية الصداقة الاندونيسية الفلسطينية برئاسة الاستاذ عبد المنعم زاهدة و تم التاكيد على عمق العلاقات بينهما.