الأعرج يبحث مع خبراء امريكيين مشاريع الطاقة المتجددة

البيرة/ PNN- بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مع خبراء من المؤسسة الامريكية (GSD) دعم تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال استغلال الموارد الطبيعية لانتاج طاقة نظيفة، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من النفايات الصلبة وامكانية استخراج طاقة من أجل الاستفادة منها، وأهمية الاستثمار في هذا المجال مستقبلاً.

بدوره، أكد الأعرج أهمية التوجه نحو إقامة مشاريع حيوية تسهم في الاستفادة من المصادر النظيفة لإنتاج طاقة متجددة وضرورة توظيف مثل هذه المشاريع بالشكل الصحيح، وتشجيع الهيئات المحلية على تنفيذ مثل هذه المشاريع لمساعدتها في استثمار هذه الطاقة خدمة للمجتمع المحلي.

وأشار الأعرج إلى سعي الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية محلية من خلال تشجيع الهيئات المحلية على إقامة مشاريع اقتصادية تنموية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من أجل زيادة الإيرادات والتقليل من النفقات، بالإضافة إلى أهمية أن تكون مشاريع الطاقة المتجددة واحدة من المشاريع الاستثمارية لتحقيق هذه الغاية.