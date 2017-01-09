ادعيس : وزارة الأوقاف تنهي استعداداتها لرحلات عمرة الاجازة المدرسية

رام الله/ PNN- أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنهت استعداداتها لتسيير رحلات العمرة الخاصة بالاجازات المدرسية، حيث من المتوقع أن يبدأ خروج المعتمرين خلال الاجازة المدرسية ابتداءً من يوم الثلاثاء 10-1-2017 ، وتستمر حتى يوم الاربعاء 18-1-2017 .

وقال ادعيس إن وزارته ومن خلال تعاملها مع شركات الحج والعمرة استطاعت حصر أعداد المعتمرين والكشوفات الخاص بهم حيث من المتوقع أن تغادر البلاد نحو الأراضي السعودية حوالي 300 حافلة بما يعادل 12500 معتمر، موزعين على كافة محافظات الوطن.

وقال ادعيس أن الوزارة أعدت طواقم العمل للمتابعة سواء في المعابر الفلسطينية أو في الأراضي الأردنية وعلى الجسور وكذلك مرافقة الرحلات إلى الأراضي السعودية، وذلك من أجل تسهيل مرور المعتمرين على منافذ الحدود في كافة المناطق، حيث أن هذه الرحلة بالعادة تكون رحلة كبيرة وذلك لمصادفتها مع الإجازة المدرسية النصف سنوية.

واضاف ادعيس أن الإدارة العامة للحج والعمرة قد أنهت ترتيبها مع المعابر الفلسطينية والشرطة وكذلك مع كافة الشركات والتأكيد على ضرورة توفير وسائل النقل والسكن حسب المواصفات والشروط المتفق عليها مع المعتمر.

وناشد ادعيس المواطنين بضرورة التسجيل للعمرة فقط مع الشركات المؤهلة والمرخصة والمعتمدة من وزارة الأوقاف فقط وذلك حفاظاً لحقوقهم وضماناً للحصول على الخدمة المتفق عليها مع الشركة، وقال إنه في حال هناك أي خلل من الشركات في الاتفاقية الموقعة مع المعتمرين ضرورة مراجعة وزارة الأوقاف وتقديم شكوى بالخصوص، من أجل متابعتها.

كما طالب ادعيس شركات الحج والعمرة التقيد بمواعيد السفر والعودة ومراعاة الانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة حفاظا على سلامة وأمن المعتمرين .