وزارة الاتصالات تطلع “المدرسة الوطنية” على تجربة الحكومة الإلكترونية

رام الله/ PNN- أطلعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق المدرسة الوطنية الفلسطينية التابع لديوان الموظفين العام على تجربة الوزارة في مشروع الحكومة الإلكترونية، وذلك اليوم الاثنين في مقر الوزارة برام الله.

وافتتح اللقاء الذي يأتي ضمن الفصل التدريبي لبرنامج “إعداد القادة” الذي تنظمه المدرسة، الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي رحب بالحضور متمنياً لهم الاستفادة من البرنامج التدريبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فلسطين مليئة بالتجارب الناجحة والشخصيات المبدعة والقيادية لاسيما المؤسسات الحكومية التي يقوم كوادرها بجهد كبير وضمن امكانيات متواضعة. وقال: “التكنولوجيا هي ما نملكه لجسر الفجوة بيننا نحن القابعين تحت الاحتلال والعالم الخارجي”.

هذا وحضر الاجتماع عدد من المدراء العامين في الوزارة والطواقم الفنية، والمتدربين في البرنامج والذين يمثلون من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج للاطلاع على تجربة وزارة الاتصالات بما يخص التغيير نحو الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية وخدمات الجيلين الثالث والرابع وما مدى الاستثمار فيهما اضافة الى دور الاستثمار في الموارد البشرية نحو هذا التطور في سبيل دراسة الواقع الحالي ووضع تصور للمستقبل بما يتعلق بإدارة الموارد البشرية والسياسات الناظمة لذلك في القطاع العام، اضافة الى التغيير المنشود واستراتيجية التعامل من اجل تحقيق الأهداف.

وتعرف المتدربون على طبيعة عمل الوزارة واستراتيجيتها للأعوام القادمة، اضافة الى الخطوات والمعيقات التي توصلت لها الوزارة في موضوع الحكومة الإلكترونية وتشغيل ترددات الجيل الثالث، واستعرض بعض الخطوات التي قامت بها في طريقها نحو تحقيق سيادة وطنية لدولة فلسطين والوصول الى انجازات من الناحية الدولية تخدم فلسطين والحصول على قرارات على المستوى الدولي ومؤسساته من شانها حصول فلسطين على حقوقها في كافة المجالات.