الخضري يدعو للعمل الفلسطيني المشترك لإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء في غزة

غزة/ PNN- أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري على ضرورة العمل المشترك بين الكل الفلسطيني لإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء في غزة، واستثمار استعداد بعض الدول والهيئات للمساهمة في حلها.

ودعا الخضري إلى ضرورة الذهاب نحو حلول واقعية وممكنة وسريعة، ولا يمكن ان يتم ذلك إلا من خلال توافق فلسطيني سريع وعاجل يأخذ بعين الاعتبار المعاناة المتفاقمة.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 9-1-2017 “هذا يحتاج التعامل مع هذا الملف الحيوي والهام بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة والمتفاقمة”.

وأكد أن هذا الملف حيوي ومهم ويمس كل إنسان ومؤسسة ومشفى ومقومات الحياة، ولا يمكن استمرار هذه الأزمة.

وأضاف “شعبنا الفلسطيني الذي تحمل عشر سنوات حصار وثلاث حروب خطيرة يحتاج منا أكثر وأفضل، لذا الكل يتحمل المسئولية كل حسب موقعه ومسئوليته”.

وأكد أن انقطاع الكهرباء سيعطِّل كافة الخدمات في غزة وسيزيد معاناة مليوني مواطن، إلى جانب معاناتهم جراء الحصار وتأخر الاعمار.