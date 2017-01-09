الحمد الله يطلع القنصل البريطاني على آخر التطورات

رام الله/ PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وثمن رئيس الوزراء تصويت بريطانيا الأخير لصالح مشروع قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان، آملا أن تقوم بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحث الحمد الله مع ماكفيل خطة الدعم البريطاني لفلسطين لعام 2017، بما يشمل دعم العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشاريع التنموية في قطاع غزة، مشيدا بالدعم البريطاني المالي والسياسي المستمر.