انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله/ PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.18%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 746 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 532.63 نقطة، منخفضا 0.94 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشرات قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين، وارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.18%.

وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 16 شركة، انخفض منها سهم 6 شركات، وارتفع سهم شركتا بير زيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، واستقر سهم 8 شركات.

وجرى فيها التداول على 302 ألف سهم في 123 صفقة.

والشركات التي انخفض سهمها كانت: فلسطين للاستثمار الصناعي، القدس للمستحضرات الطبية، الفلسطينية للكهرباء، فلسطين للتنمية والاستثمار، بنك فلسطين، الاتصالات الفلسطينية.

واستقر سهم شركات: أبراج الوطنية، العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، مصنع الشروق للالكترود، فلسطين للاستثمار العقاري، بنك القدس، مصانع الزيوت النباتية، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.