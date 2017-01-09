في سابقة بالشركات المحلية: المدير التنفيذي لشركة حمودة للالبان ينفذ يوم خدمات للموظفين

القدس – PNN/ في سابقة هي الاولى من نوعها لتعزيز العلاقة بين ادارة الشركات والموظفين والعالمين قام المدير التنفيذي لشركة حمودة للالبان فادي ابو حلوة بيوم خدمة تطوعي لموظفين والعاملين بالشركة تضمن انشطة خدماتية في أقسام الشركة الخدماتية للموظفين.

وقال ابو حلوة بيوم عمل كامل تخلله تنظيف مطابخ الشركة التي تقدم الخدمات للموظفين والعاملين بالشركة والمصنع كما قام بجلي الاواني للموظفين بالاضافة الى تنظيف مرافق الشركة والمصنع للتعبير لهم عن تقدير ادارة الشركة لما يقدموه من اعمال وخدمات.

ولاقت خطوة المدير التنفيي لركة حمودة للالبان قبولا وترحابا لدى كافة الموظفين الذين عبروا عن اعجابهم وتقديرهم للخطوة الرمزية لكنها تعني بالنسبة لهم امورا كثيرة ومتعددة اهمها ان الادارة والموظفين على قلب رجل واحد.

بدوره قال ابو حلوة ان خطوته هذه تاتي من اجل التاكيد للعمال والموظفين كافة في شركة حمودة للالبان ان ادارتهم معهم وتقف الى جانبهم بكافة الاشكال والادوات مشيرا الى ان هذه الخطوة تمثل ايضا رسالة للموظفين باهمية التعاون والتواصل بين الشركة والادارة مشيرا الى ان ادارة الشركة تهدف الى تعزيز العلاقة بينها وبين الموظفين.