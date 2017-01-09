إعلان نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لموسم 2016-2017

رام الله/ PNN- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الاثنين، الفائزين في مسابقة زيت الزيتون الذهبي الدورة التاسعة لموسم 2016-2017 والتي تنافس عليها 12 عينة مشاركة لمزارعين،

جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عبير عودة ووزير الزراعة د. سفيان سلطان. وبالتعاون مع الشركاء وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، اوكسفام البريطانية وشركاؤهم، مؤسسة واي افكت، بال تريد، الاغاثة الزراعية، اتحاد لجان العمل الزراعي، المركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية، نقابة المهندسين الزراعيين، فعاليات مسابقة الزيت الذهبي للعام 2016.

وجاء ترتيب الفائزين على النحو التالي: المرتبة الاولى لصالح جمعية الاشجار المثمرة غرب جنين وقيمتها 2000 دولار كمعدات زراعية مقدمة من مؤسسة اوكسفام، والمرتبية الثانية لصالح جمعية بني زيد الشرقية وقيمتها 1500 دولار مقدمة من مؤسسة واي افكت، والمرتبة الثالثة للمزارع ايمن غانم وقيمتها 1000 دولار مقدمة كمعدات زراعية من مؤسسة اوكسفام.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة” لقد أصبح زيت الزيتون الفلسطيني منتجاً غذائياً ذو أهمية عالمية، وأحد أهم أدوات ترويج فلسطين عالمياً لما يميزه من مميزات لا تتوفر في زيوت الزيتون المنتجة في دول العالم” زيت فلسطيني” وعلى الرغم من ذلك وتماشياً مع التوجه العالمي قامت مؤسسة المواصفات بتطوير ميثاق الجودة لزيت الزيتون والذي يضمن إنتاج زيت بكرفاخر وفق المواصفة الفلسطينية ومواصفات مجلس الزيتون الدولي وتطوير مختبر التحليل الحسي(التذوق) لزيت الزيتون والذي يشغل من قبل الفريق الوطني نتائج تحليلهم ذات ثقة عالية ومعتمدة.

وأكدت الوزيرة عودة على دعم وزارة الاقتصاد الوطني لمنتج زيت الزيتون الذي تم اعتماده كأحد المنتجات الوطنية في الإستراتيجية الوطنية لتشجيع الصادرات من خلالها سنقوم بفتح مزيداً من الأسواق العالمية امام هذا المنتج، إضافة إلى إعطاءه الدعم اللازم وكذلك التوعية في مجال زيادة استهلاك الفرد الفلسطيني منه لما له من اثر صحي واقتصادي على المواطن الفلسطيني.

من جهته بين حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان المؤسسة وكتقليد سنوي اعتادت كل عام للمرة التاسعة على التوالي عمل مسابقة زيت الزيتون الذهبي، وذلك بهدف رفع مستوى جودة زيت الزيتون الفلسطيني الممتاز وتقوية وتعزيز تنافسيته في الاسواق المحلية والخارجية.

وأشار حجة إلى عمل وبالتعاون مع الشركاء على تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتوج زيت الزيتون الفلسطيني من خلال ارشاد المزارعين حول آليات قطف الزيتون المثالية بالاضافة الى اجراء الفحوصات المختلفة الحسية والكيميائية والفيزيائية على زيت الزيتون، بصفته المنتج الاستراتيجي في فلسطين والذي يعتاش منه عدد كبير من الشعب الفلسطيني.

ومن ناحيته اكد م. صلاح الدين البابا مدير عام الارشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ان هذا القطاع هو العمود الفقري للزراعة الفلسطينية بالرغم من الهجمات الشرسة التي يتعرض لها للحد من هذا القطاع وتدميره ولكن بجهود وصمود الشعب الفلسطيني استطاع ان يبقى وان ينمو ويأخذ اسمه عالمياً.

واشار مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني فياض فياض الى دور المجلس في مساعدة المزارعين على بيع منتجاتهم والعمل كمركز دراسات وبوابه لنشر الدراسات الخاصة للزيت والزيتون في فلسطين والعالم ، ودعى الجميع ليكونوا اعضاء فيه. كما وتطرق الى المشاكل التي يعاني منها اصحاب المعاصر وخاصة موضوع الضريبة والكهرباء.

وأكدت رئيس الفريق الوطني السيدة تغريد شحادة ان الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون عمل منذ نشأته عام 2006 على تطوير مهارات تذوق زيت الزيتون الفلسطيني من خلال تدريب أعضاء الفريق على يد خبراء دوليين، ومشاركة التدريب مع الفرق العربية والدولية المعتمدة من مجلس الزيتون الدولي.

إضافة الى تدريب ذاتي مارسه الفريق من خلال المختبر المعتمد الذي قامت المؤسسة بإنشائه بناء على متطلبات مجلس الزيتون العالمي حيث اصبح يتمتع الفريق الوطني بالقدرة على حماية زيت الزيتون الفلسطيني من خلال التمييز بين الزيوت المنتجة من اصناف مختلفة من الزيتون .

ويتبع المختبر لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي بدورها تقوم بعقد الدورات التدريبية الدولية لأعضاء الفريق من خلال استقطاب العديد من الخبراء المعتمدين دولياً، وتعمل المؤسسة من اجل اعتماد مختبر زيت الزيتون دولياً.

ويقدم الفريق النصائح والدعم اللازم للمزارعين والجهات المعنية بزيت الزيتون، في القطاف والعصر والتخزين، ويعمل الفريق على تصنيف الزيت من حيث الجودة ، وقد تم عقد عدة حلقات توعية بحضور العديد من المزارعين .

كما تم تكريم أفضل معصرة لكل محافظة وهي: معصرة الشركة العصرية لعصر الزيتون لصاحبها السيد موسى عيسى عويضات/ الدهيشه، معصرة العفيف لصاحبها السيد ناصر عفيف احمد/ عرابه، معصرة الزيتونة الحديثة لصاحبها السيد نبيل محمد العتال/ دير سامت، معصرة السلام لصاحبها السيد جودت ابراهيم داوود/ كفر الديك، معصرة الشجرة المباركة لصاحبها السيد خضر مصبح العواودة/دير دبوان، معصرة شركة النقاء لصاحبها السيد عمار ابو عرة/ طوباس، معصرة نظام عازم لصاحبها السيد نظام يوسف عازم/ سبسطية، معصرة البيك الحديثة لصاحبها السيد صلاح احمد خالد/ جيوس، معصرة القبيبة الحديثة لصاحبها السيد وليد زهران/ القبيبة، معصرة وليد ابو حديدلصاحبها السيد وليد ابو حديد /يطا، معصرة ابو الجزر لصاحبها السيد احمد حمدان ابو الجزر/ زيتا، معصرة مسلم لصاحبها السيد ثابت مسلم طميزي/ اذنا.

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