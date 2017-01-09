الشرطة: 27 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 25 مطلوبا الأسبوع الماضي

أريحا/ PNN- تنقل أكثر من 27 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 29 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ” أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (12989) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (14131) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت نشطة .

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (29) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف التقرير ” أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (8) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (27) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية ” .