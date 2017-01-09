التربية تبحث آخر المستجدات الخاصة بصياغة الإطار الوطني لمنهاج الطفولة المبكرة

رام الله/ PNN- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتعليم العام، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات حول صياغة منهاج الطفولة المبكرة، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح ومدير عام التعليم العام أيوب عليان والخبيرة والمستشارة التربوية إلهام ناصر ومدير دائرة القياس والتقويم د. محمد مطر ورئيس قسم رياض الأطفال سهير عواد وممثلين عن المؤسسات الشريكة في قطاع الطفولة المبكرة.

بدوره، أكد صالح أن الوزارة تولي مرحلة التعليم ما قبل المدرسة “مرحلة رياض الأطفال” اهتماماً كبيراً لما لهذه المرحلة من تأثير على تكوين شخصيات الطلبة وأدائهم مستقبلاً، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود من قبل الوزارة والمؤسسات الشريكة والقطاع الخاص لتحقيق تطور واضح ومميز لمرحلة رياض الأطفال والتنسيق مع مراكز التطوير في المديريات لتدريب العاملين في هذه الرياض.

وشدد صالح على ضرورة وجود أهداف تربوية واضحة لمرحلة رياض الأطفال، مشيراً إلى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الوطني لتطوير هذه المرحلة، وأن ذلك يأتي ضمن سلسلة الإصلاحات التربوية التي تنفذها الوزارة لإحداث نقلة نوعية في مختلف قطاعات التعليم، في إطار ما أقرته اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم.

وأكد صالح أن الوزارة معنية بتحقيق أعلى مستويات الجودة والنوعية لقطاع رياض الأطفال وتوفير الفرص الكافية لالتحاق الأطفال بمرحلة ما قبل الدراسة، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان إيجاد رياض أطفال صحية وآمنة وتتوافق مع رؤية الوزارة والمعايير التي حددتها.

وأوضح صالح أن الوزارة ستستمر بدعم وتوفير البرنامج التمهيدي في المناطق النائية، إضافةً للتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة الشؤون الاجتماعية لضمان التحاق الطلبة من ذوي الدخل المحدود برياض الأطفال.

من جهته، أكد مدير عام التعليم العام أيوب عليان على أهمية مرحلة رياض الأطفال في تكوين شخصية الطفل، مشيراً إلى أن الاهتمامبهذه المرحلة من التعليم هدف استراتيجي لدى وزارة التربية والتعليم العالي، وأن العمل جار على قدم وساق لصياغة منهاج لمرحلة رياض الأطفال والسعي إلى رفع نسب الالتحاق بهذه المرحلة.

بدورها، قدّمت رئيس قسم رياض الأطفال سهير عواد عرضاً حول الإطار العام لمنهاج الطفولة المبكرة، وأكدت على ضرورة الشراكة مع القطاعات المختلفة واستثمار هذه الشراكة لخدمة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، منوهةً في ذات السياق إلى دور أولياء الأمور في النهوض بهذه المرحلة من التعليم.

وتم فتح باب النقاش حول الاطار العام المقترح لمنهاج الطفولة المبكرة.