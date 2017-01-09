افتتاح مشروع تسوية الاراضي في قرية سرطة بمحافظة سلفيت

سلفيت/ PNN- بحضور محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي ورئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنه، وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت ومدير الحكم المحلي ورئيس مجلس سرطة وحشد من الاهالي، احتفل مجلس قروي سرطة اليوم بافتتاح مشروع تسوية الاراضي ( الطابو ) في القرية.

في بداية الحفل رحب رئيس مجلس سرطة ابراهيم عبد السلام بالحضور، وثمن جهود هيئة تسوية الاراضي ومحافظة سلفيت ومديرية الحكم المحلي ومركز التخطيط الحضري في جامعة النجاح الوطنية والمؤسسات الداعمة والشريكة، في سبيل ايجاد وانجاح مشروع “الطابو” في القرية.

بدوره اكد المحافظ البلوي على اهمية المضي قدما في تسوية الاراضي لتشمل بلدات وقرى المحافظة كافة ، داعيا رؤساء الهيئات المحلية للمسارعة في تنفيذ مشروع تسوية الاراضي بالتعاون مع الجهات المختصة لما لذلك من اهمية في الحفاظ على الارض والسلم الاهلي ، وابعاد وطنية واجتماعية وتنموية تخدم المواطنين .

في حين بارك شكارنه لاهالي قرية سرطة افتتاح مشروع “الطابو” وشكر محافظ سلفيت ومؤسسات المحافظة والداعمين والشركاء على جهودهم لانجاح المشروع، مؤكدا ان هيئة تسوية الاراضي تبذل كل ما بوسعها لتسجيل جميع الاراضي في مختلف محافظات الوطن.

واشار مدير مديرية الحكم في محافظة سلفيت حاتم مسلم الى اهمية تسجيل وتسوية الاراضي على مختلف المستويات، مؤكدا على ضرورة تجاوب المواطنين وتعاون المؤسسات والقوى الوطنية مع الجهات المختصة لتوعية الاهالي بضرورة تسوية اراضيهم لحمايتها .

وبين د. علي عبد الحميد مدير مركز التخطيط الحضري في جامعة النجاح الوطنية ان الجامعة كانت وما زالت جسم وطني داعم للمؤسسات والمجتمع المحلي لتعزيز صمود الانسان الفلسطيني فوق ارضه ، موضحا ان التسوية تشمل كافة الاراضي في جميع المناطق بتصنيفاتها المختلفة.