الخليل : أتلفت الشرطة اليوم 50 مركبة غير قانونية تم ضبطها في أنحاء مختلفة بمحافظة الخليل .

الخليل/ PNN- وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه وبهدف القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية وما تسببه من حوادث طرق , فقد قامت الشرطة اليوم بضبط وإتلاف 50 مركبة غير قانونية في مختلف ارجاء المحافظة ” .

وأضاف البيان بأنه وبعد فحص المركبات المضبوطة حسب الأصول والتأكد من عدم سلامتها للسير على الطرق العامة وعدم حصولها على التراخيص اللازمة من دائرة السير ، فقد تم اتلاف هذه المركبات بهدف الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .

وأكد البيان على ضرورة عدم استخدام مركبات غير مسجلة لدى دائرة السير ولا تنطبق عليها شروط السلامة العامة لما تشكله من خطورة كبيرة على المواطنين، مؤكدا على استمرار العمل من اجل القضاء على هذه الظاهرة .