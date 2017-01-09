وكيل وزارة الداخلية يستقبل الشماس صبحي مخول‎

رام الله/ PNN- استقبل وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور الشماس صبحي مخول أمين سر البطريركية المارونية في القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.

رحب وكيل الوزارة بالشماس مخول والوفد المرافق وقدم التهنئة لهم وللطوائف المسيحية بمناسبة حلول الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

من جانبه نقل الشماس مخول تحيات وشكر غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية – لبنان للواء منصور على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لأبناء الطوائف المسيحية لتسهيل رحلة الحج إلى لبنان

وفي ختام اللقاء قدم الشماس مخول لعطوفة الوكيل درعا وهدية تذكارية نيابة عن غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الكنيسة المارونية – لبنان.