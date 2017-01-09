“المعادن الثمينة” دمغت 8 أطنان ذهب خلال العام المنصرم

رام الله/ PNN- أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال العام الماضي، والتي بلغت 9.6 مليون شيقل تقريباً، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية 8 طن تقريبا.

وأرجع المدير العام للمديرية يعقوب شاهين، انخفاض الكميات الواردة للمديرية بنسبة 20% عن العام 2015، إلى ضعف الإقبال على شراء الذهب لارتفاع أسعاره في البورصات العالمية، حيث سجل متوسط سعر الأونصة في العام 2016 مبلغ 1250.7 دولار، في حين سجل متوسط سعر الأونصة في العام 2015 مبلغ 1160 دولارا، أي بارتفاع بنسبة 8%.

وأشار التقرير السنوي للمديرية، إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت خلال العام الماضي 292 جولة تفتيشية، شملت 1692 محلا ومصنع ذهب.