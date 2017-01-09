منظمة أطباء بلا حدود تقيم فعاليات للصحة النفسية في قرية بيت فجار في محافظة بيت لحم

بيت لحم/ PNN- أقامت منظمة أطباء بلا حدود فعاليات للصحة النفسية في قاعة بلدية بيت فجار بحضور ودعم رئيس بلدية بيت فجار ومتطوعي الهلال الأحمر ومركز التأهيل المجتمعي ومركز أولياء أمور الطلبة في البلدية بالاضافة الى بعض المؤسسات الأهلية والعامة حيث استمرت الفعالية لمدة ساعتين واجتمع ما يقارب 150 شخصاً.

وعرضت منظمة أطباء بلا حدود خلال الفعالية فيلماً حول مشروعها المتعلق بالصحة النفسية في محافظة الخليل، متبوعاً بمسرحية للدمى بالتعاون مع مسرح نعم والذي يعالج مواضيع تتعلق بالآثار السلبية المحتملة على الصحة النفسية للفلسطينيين تحت الاحتلال، و كانت هاتان الفعاليتان موجهة لجمهور الكبار.

تهدف المنظمة الى الكشف المبكر عن اضطرابات الصحة النفسية المحتملة لدى الفلسطينيين من خلال هذه الأنشطة، لتطوير قدرتهم على الصمود من خلال آليات التكيف.

وعبر الأطفال عن استمتاعهم بالأنشطة الترفيهية و خاصة مواد الرسم والألعاب واللوحات و رسوم الوجه.

كما عبر الحاضرون عن آرائهم وتقديرهم للفعالية حيث أفاد الحاضرين قائلين: “نحن نأمل ان نرى مزيد من هذه الأنشطة في قرية بيت فجار”

مضيفون: “في وقت ما، خضنا هذا النوع من التجارب وشعرنا تماماً بما جرى في مسرحية الدمى. ان هذه الأنشطة تساعدنا عندما نشعر بقلق او بحزن او بغضب”.

وقالوا: “إنه لأمر جيد أن منظمة أطباء بلا حدود تُقيم هذا النوع من الأنشطة الجماعية وذلك لانه يساعدنا على معرفة المزيد” .