وزارة التعليم توافق على طلب النائب عيساوي فريج بناء مدارس لذوي التحديات في القدس

القدس/PNN-عقدت لجنة حقوق الطفل البرلمانية اليوم الاثنين جلسة هامة بناء على طلب تقدم به النائبان عيساوي فريج و اسامة سعدي.

وانكشفت خلال مداولات اللجنة مدى استفحال القضية، حيث يضطر الأطفال العرب الى السفر ساعات طويلة، احيانا بواسطة السفريات التي تؤمنها بلدية القدس، وفي بعض الحالات يعود الأطفال الى بيوتهم في ساعات متأخرة بسبب تأخر وصول السفريات الى المدارس لتقلهم عودة الى بيوتهم، وأحيانا كثيرة لا توفر البلدية وسائط النقل فيضطر الاهالي الى نقل اطفالهم بأنفسهم.

واتضح من احصائيات بلدية القدس ان 7000 طفل من ذوي التحديات في المدينة من بينهم 3000 في القدس الشرقية.

وعزا مندوبو البلدية تأخير السفريات بالحواجز المنصوبة والبنية التحتية للشوارع في المناطق العربية، وعدم تجاوب الأهالي بالشكل المطلوب، الا ان ممثل منظمة” كيشر” المحامي ساري جبارة فضح اكاذيبهم بالامثلة العديدة التي يتم فيها تجاهل الاطفال العرب فقط لكونهم عربا، حيث ان المنظمة تتلقى العديد من التوجهات من الاهالي اليهود والعرب الا ان التعامل من قبل البلدية يختلف مع القضايا، ويبقى العربي يعاني مع طفله، قال جبارة.

واضاف انه توجه اكثر من مرة الى وزارة التعليم والى بلدية القدس من اجل الحصول على الحق في التعليم، اسوة ببقية الطلبة، الا ان المماطلات كانت سيدة الموقف.

وقال النائب عيساوي فريج ان بلدية القدس وفور علمها بعقد الجلسة في الكنيست سارعت بمد السفريات ونحن نجتمع اليوم لكي نضمن عدم تكرار ما حصل وحل جميع الاشكاليات الحاصلة.

وتساءل النائب فريج هل هناك سياسة من قبل الحكومة بعدم بناء مدارس في التجمعات العربية، وقدم اقتراحاً لاقى تجاوبا وموافقة من ممثلة وزارة التعليم وهو عبارة عن اقامة وتشييد مدارس خاصة لذوي التحديات في التجمعات المقدسية نفسها، حيث اتضح مثلا، ان عدد الاطفال من ذوي التحديات في كفر عقب لوحدها وصل الى 120 طفلا ومن الاجدر بناء مدرسة هناك، وهو ما رحبت به مندوبة وزارة التعليم.

وركز النائب فريج على قضية عدد الشكاوى التي تصل الى بلدية القدس من قبل الاهالي وطالب بمتابعتها وبايجاد الحلول الفورية والجذرية لها.

يشار الى انه اتضح خلال الجلسة ان منشور المدير العام المتعلق بذوي التحديات غير مترجم للعربية وهو ما طالبت بتنفيذه رئيسة اللجنة عضو الكنيست” يفعات شاشا بيطون”، بأسرع وقت، اضافة الى متابعة عدد الشكاوي التي تصل البلدية وفرض الغرامات التي تلقيها على المخالفين وغيرها من التوصيات التي من شأنها حل قضية سفريات ذوي التحديات بشكل تام و مطلق.