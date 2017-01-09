الحمد الله يتسلم تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين 2014-2015

رام الله/ PNN- تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين 2014-2015، من رئيس اللجنة فريد الجلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا العمل الوطني والجهود المبذولة في توثيق اعتداءات وانتهاكات الاحتلال، ونقل معاناة أبناء شعبنا للعالم أجمع.

واستعرض رئيس اللجنة ما جاء في التقرير من انتهاكات، وأهمها وقوف الاستيطان في وجه التنمية في فلسطين، والتركيز على الوضع القانوني لفلسطين كأرض محتلة، والتوصيات بإنشاء منظمة خاصة تتولى رصد الانتهاكات وتوثيقها.