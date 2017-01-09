د.عواد يتفقد امتحانا عقدته وزارة الصحة في الكلية العصرية الجامعية

رام الله /PNN- استضافت الكلية العصرية الجامعية – مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي بمدينة رام الله، مؤخرا، امتحانا عقدته وزارة الصحة الفلسطينية، لشغل وظيفة “فني مختبر” في الوزارة، تقدم له 800 متقدم من كلا الجنسين، من مختلف محافظات الضفة.

وتفقد وزير الصحة د.جواد عواد قاعات الامتحان، واثنى على الجهود المبذولة في سبيل انجاحه واتمامه على اكمل وجه، متوجها بالشكر لادارة الكلية العصرية الجامعية على استضافتها الامتحان، مشيرا الى التعاون الوثيق في هذا المجال بين الصحة والعصرية الجامعية، حيث سبق وان استضافت الاخيرة عددا من الامتحانات الخاصة بالوزارة.

بدوره، أكد رئيس مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية م.سامر الشيوخي، أن العصرية الجامعية دأبت منذ تأسيسها في العام 1983، على مد جسور التعاون وتمتين اواصر التعاون المشترك مع مؤسساتنا الوطنية، خدمة للطلبة والخريجين من ابناء شعبنا، مجددا تأكيده أن العصرية الجامعية على اتمّ الاستعداد للتعاون مع وزاراتنا ومؤسساتنا، استمرار في نهجها؛ خدمة للطلبة والخريجين.​