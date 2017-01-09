صور:ضبط 200 كغم لبن جميد فاسد في بيت لحم

بيت لحم/PNN – ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم ، 200 كغم لبن جميد غير صالح للاستهلاك الآدمي على حاجز العبيدية في محافظة بيت لحم .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام انه تم ضبط الكمية اثناء القيام بأعمال الدورية الاعتيادية داخل سيارة نقل تجاري ، وبحضور مديريتي الصحة والاقتصاد في المحافظة تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لظهور علامات تعفن وانبعاث رائحة كريهة حيث أقرت إتلافها وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .