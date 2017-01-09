شركة كهرباء القدس تنجح في تمديد رخصة تزويد التيار الكهربائي لأربع سنوات قادمة في مدينة القدس

القدس/PNN – أعلن م. هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن الشركة نجحت في الحصول على قرار بتمديد رخصة تزويد التيار الكهربائي للمشتركين في مدينة القدس لأربع سنوات قادمة من سلطة الكهرباء الإسرائيلية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها منذ حوالي عشرين عاماً.

وقال العمري إن هذا الإنجاز الكبير والهام ما كان له أن يتحقق إلا بعد الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية من خلال محامييها ومستشاريها القانونيين ومدققي الحسابات، مشيراً إلى أن رخصة التزويد كانت تمنح دائماً إما لستة أشهر أو في أقصاها عاماً واحداً.

وأضاف العمري أن الشركة تمكنت العام الماضي من انتزاع قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على تمديد رخصة تزويد التيار الكهربائي لمدة عام “بيع الكهرباء للمشتركين من خلال عدادات الشركة” بعد قيام الشركة برفع قضية على سلطة الخدمات الإسرائيلية التي كانت ترفض بشكل غير قانوني تمديد الرخصة في مدينة القدس، مشيراً أن الشركة كانت قد حصلت في وقت سابق على قرار يقضي بتمديد رخصة توزيع الكهرباء لمدة عشرين عاماً ” حق نقل الكهرباء من من خلال شبكات الكهرباء”.

وأوضح العمري أن قراري تمديد رخصة تزويد التيار الكهربائي لأربع سنوات، إضافة إلى تمديد رخصة توزيع الكهرباء في مدينة القدس سيعززان من صمود الشركة، واستمرارية عملها في المدينة المقدسة، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها لخدمة أبناء شعبها، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.

وبين العمري أن الشركة لازالت تعاني من تخلف بعض المشتركين من سداد ديونهم، ناهيك عن استمرار بعض الفئات اللامسؤولة بسرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي في عدد من مناطق الامتياز والتي تكون في معظم الأحيان سبباً رئيساً في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شاسعة، الأمر الذي ينعكس سلباً الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، خاصة في ظل البرد القارص. مناشداً كافة المشتركين إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في أوقات الذروة تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.